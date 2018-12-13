شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفرنسية تدعو "السترات الصفراء" إلى عدم التظاهر السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الناطق باسم الحكومة الفرنسية الخميس، محتجى "السترات الصفراء" إلى الامتناع عن التظاهر السبت، بينما طلب منهم رئيس الجمعية الوطنية ووزير الانتقال البيئى وقف حركتهم بالكامل.

وقال الناطق باسم الحكومة بنجامين جريفو لـ"سينيوز" متوجها إلى المحتجين أنه بعدما تمكن "السترات الصفراء" من "التعبير عن غضبهم" الذى "سمعته" الحكومة، "ما نطلبه منكم بمسؤولية هو التعقل السبت وعدم الذهاب للتظاهر".

وأضاف "فى هذه المرحلة، لم نقرر حظر التظاهرات التى تجرى السبت" فى جميع أنحاء فرنسا، لكن "ليس من الحكمة التظاهر" نظرا للتعبئة الكبيرة لقوات الشرطة فى الأسابيع الأخيرة لاعتداء ستراسبورج الثلاثاء.

وذهب مسئولون آخرون وشخصيات مهمة فى الحكومة إلى حد المطالبة بوقف التحرك.

وقال رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران إنه "يعتقد فعلا أن الحركة يجب أن تتوقف الآن للانتقال إلى بناء نموذج فرنسى جديد".

وأضاف فى تصريحات لإذاعة "فرانس انتر" أنه "بشأن المسألة المؤسسة للحركة وهى القدرة الشرائية لأساسية، قدمت ردود واسعة بصدق ووضعت أمور على الأمد القصير على الطاولة"، مؤكدا أنه يجب الآن أن "نعود إلى طريق الحوار".

ورأى أيضا أن الفرنسيين يجب أن "يستعيدوا حريتهم الكاملة فى التنقل" بينما "تعيق هذه الحركة عمل الكثير من التجار والحرفيين".

ودعا إلى عدم السماح "بوقوع المتظاهرين فى العنف أو بأيدى ناشطين سياسيين يعتقدون أنهم يحققون أغراضهم على حساب التسرات الصفراء".

أما وزير الانتقال البيئى فرنسوا دو روجى فقد عبر عن أمله فى وقف التظاهرات.

وقال "حان الوقت لوقف هذه التظاهرات، التجمعات اليومية عند المستديرات وخصوصا السبت فى باريس والمدن الأخرى فى فرنسا. هناك جانب من المسئولية، بعد خطاب ماكرون واعتداء ستراسبورج.