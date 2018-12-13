شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 جنود إسرائيليين بجراح حرجة فى عملية إطلاق نار شرق البيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب جنود إسرائيليين بجراح حرجة، في عملية إطلاق نار، نفذها مقاومون فلسطينيون شرق مدينة البيرة.
وقالت وكالة معا الفلسطينية إن شابا أطلق النار نحو مجموعة من الجنود الإسرائيليين، الذين كانوا يقيمون حاجزا عسكريا على مدخل مستوطنة.
لكن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت إن مسلحا فلسطينيا ترجل من سيارته وأطلق النار باتجاه ثلاثة مستوطنين وإصابتهم حرجة جدا قبل أن يتم إطلاق النار عليه.
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