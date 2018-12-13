شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تعرف على مؤشرات الاقتصاد المصرى لعام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، انفوجراف عن مؤشرات الاقتصاد المصري لعام 2018. وأوضح الإنفوجراف أن الإحتياطي النقدى بلغ 44.5 مليار دولار في نوفمبر 2018 ، وبلغ عجز الموازنة 9.8% عام 2018 مقارنة ب10.9% عام 2017.



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