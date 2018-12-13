شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تشيد بتعيين رحمة خالد كأول مذيعة مصرية من متلازمة داون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر بالدور المحورى الذى يلعبه القطاع الخاص فى دمج النساء ذوات الاحتياجات الخاصة فى مختلف المجالات، مرحبة بتعيين رحمة خالد، كأول مذيعة تلفزيونية مصرية من متلازمة داون، والتى بدأت أول برنامج لها كمذيعة على قناه دى إم سى فى البرنامج الصباحى أول أمس الثلاثاء.

وأكدت الهيئة- ووفقاً لبيان لمكتبها بالقاهرة- على أهمية ضمان الإدماج الكامل والمشاركة الفعالة للنساء ذوات الاحتياجات الخاصة فى جميع المجالات، كما حثت على الشمولية والتنوع لتمكين المرأة، تماشياً مع استراتيجية هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان " تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة: من أجل المشاركة الكاملة والفعالة والمساواة بين الجنسين".

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان اتباع نهج أكثر انتظامًا لتعزيز إدراج حقوق النساء والفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة فى جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات وضمان حقوقهن.