شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وأحمد زكى بدر يصلان مسجد عمر مكرم للمشاركة فى جنازة الراحل إبراهيم سعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق والفنانة يسرا إلى مسجد عمر مكرم بميدان التحرير للمشاركة فى أداء صلاة الجنازة على الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، كما حضر الفنان خالد سليم.

وكان جثمان الراحل انطلق قبل قليل من مقر مؤسسة الأخبار ووصل إلى مسجد عمر مكرم تمهيدا لأداء صلاة الجنازة عليه وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر.

وحرص عدد كبير من الكتاب والصحفيين على المشاركة فى حضور وداع الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة ومنهم الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفى سمير رجب، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين والكاتب الصحفى جلال دويدار، وشريف الزهيرى عضو اللجنة النقابية بمؤسسة أخبار اليوم، وعدد كبير من صحفيي المؤسسة، كما شارك حسن حمدى رئيس النادى الأهلى الأسبق تشييع الجنازة .

وكان الكاتب الصحفى الكبير إبراهيم سعدة، توفي مساء أمس الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض.