شكرا لقرائتكم خبر عن "مخاطر الجماعات الإرهابية ".. ندوة لفرع خريجى الأزهر بتشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بتشاد ندوة حول "مخاطر الجماعات الإرهابية"، بمسجد بلامة بالعاصمة انجمينا، وذلك في إطار خطة فروع المنظمة في نشر الفكر والمنهج الأزهري الوسطي الداعي لنبذ العنف والتطرف ونشر قيم السلام والتعايش السلمي بين كافة المجتمعات.

أكد إبراهيم ميري آل عاشور عضو فرع المنظمة بتشاد وخريج كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، أن الجماعات المتطرفة تستهدف اختراق عقول الشباب والتأثير عليهم عاطفياً، بتوجيه خطاب ديني حماسي يشجع على العنف والانسلاخ عن المجتمع وتكفير الحكومات والدعوة لمناهضة الحكام وتأييد التطرف.

وأشار خلال الندوة إلي أن التكفير أحد أخطر مظاهر الفكر المتطرف، مؤكداً أن محاربة هذا الفكر لا تكون إلا بنشر ثقافة الوسطية والاعتدال وتوضيح صورة الإسلام النقية.

نالت الندوة استحسان الحضور، مطالبين بعقد المزيد من الندوات التنويرية التي يعقدها خريجو الأزهر الشريف، والذين يحملون على عاتقهم مسئولية نشر الفكر المستنير للأزهر الشريف، وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة والعمل على الحد من خطر أفكار وأيديولوجيات الجماعات المتطرفة والمنحرفة عن المنهج الإسلامي الوسطي المعتدل.