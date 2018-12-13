صندوق تحيا مصر: توزيع 200 طن من لحوم الهدى والأضاحى على الأسر الأكثر احتياجا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صندوق تحيا مصر، بدء توزيع 200 طن من لحوم الهدى والأضاحى على الأسر الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع مجانا، حيث ستبدأ عملية التوزيع بمحافظات الشرقية، البحيرة، الوداى الجديد، الأقصر، وأسوان.

وقال تامر عبد الفتاح، المدير المالى والإدارى لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق يوفّر لحوم الهدى والأضاحى للعام الثانى على التوالى، وذلك بالتنسيق مع البنك الإسلامى للتنمية من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ﻭانه تم تشكيل فرق عمل من الصندوق ومنظمات المجتمع المدنى لتنفيذ عملية توزيع اللحوم وضمان وصولها إلى مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجا.

ويتم التوزيع وفق خريطة تغطى مختلف المحافظات، بعد تحديد أولويات التوزيع تبعا للمستوى الاقتصادى لهذه الأسر بعد دراسة اجتماعية يتم إعدادها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية فى كل قرية كما يتم تسليم اللحوم لمستحقيها فى أماكن تواجدهم، من خلال سيارات تتوجه للمحافظات بعد إقامة منافذ توزيع بها.

وأوضح عبد الفتاح أن جهود صندوق تحيا مصر فى توفير لحوم الهدى والأضاحى، تأتى فى إطار برنامج الدعم الاجتماعى الذى أعده الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين وبعضهم البعض، حيث يتضمن البرنامج عددا من المشروعات بجانب توزيع لحوم الهدى منها: مبادرة بالهنا والشفا لتوفير الوجبات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية فى القرى والنجوع لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، مبادرة سجون بلا غارمين والتى نجحت فى فك كرب 4200 غارم وغارمة حتى الآن، وبرنامج حماية أطفال بلا مأوى.

وكان الصندوق قد استقبل بميناء سفاجا البحرى حاوية لحوم الهدى والأضاحي، قادمة من المملكة العربية السعودية وذلك بالتنسيق مع البنك الإسلامى للتنمية، ضمن مشروع أضاحى الذى ينفذه البنك للاستفادة من هذه اللحوم.

يذكر أن عدد المستفيدين من توزيع لحوم الهدى والأضاحى بلغ 250 ألف أسرة خلال العام الماضي، فضلا عن 5.5 مليون أسرة استفادت من مبادرة بالهنا والشفا حتى الآن.



توزيع 200 طن من لحوم الهدي والأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا (1)



توزيع 200 طن من لحوم الهدي والأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا (2)



توزيع 200 طن من لحوم الهدي والأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا



توزيع 200 طن من لحوم الهدي والأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا



توزيع 200 طن من لحوم الهدي والأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا



توزيع 200 طن من لحوم الهدي والأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا



توزيع 200 طن من لحوم الهدي والأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا



توزيع 200 طن من لحوم الهدي والأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا



