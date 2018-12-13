شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة أراضى الدولة: سبعة آلاف حالة جاهزة للتعاقد وإنهاء إجراءاتها سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على مواصلة المتابعة مع المحافظات لإصدار عقود التقنين للجادين ممن توافرت لهم شروط التقنين لأراضى الدولة، وأشارت اللجنة إلى وجود ما يزيد عن 7 آلاف حالة جاهزة بشكل نهائى لإصدار العقود فى المحافظات كمرحلة أولى وهو ما ستعمل على سرعة إنجازه خلال الأيام القادمة من خلال التنسيق مع كافة المحافظات مع مواصلة إنهاء الإجراءات الخاصة بكل الطلبات الأخرى.

ولفتت اللجنة إلى أن كل الطلبات التى يتم فحصها ويثبت توافر الشروط لها يتم اتخاذ اجراءات التعاقد بشأنها فورا وفقا لتوجيهات رئيس اللجنة، والتى تضمنت سرعة اتخاذ إجراءات التعاقد بالتوازى مع استكمال الموافقات الإدارية، ومحاسبة كل من يثبت تسببه فى تعطيل إجراءات التقنين والتعاقد.

كما يجرى التنسيق مع وزارة العدل بحيث لا يتم توثيق أى عقد خاضع للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بالتقنين إلا بعد استيفاء كافة موافقات الجهات المعنية

وقال المهندس شريف إسماعيل إن ما يعطل إجراءات التقنين هو بعض الإجراءات الخاصة بجهات الولاية والتى تستغرق بعض الوقت من اجل تدقيقها حرصا على المصلحة العامة ولذلك ورغبة من اللجنة فى إنجاز عملية التقنين واستقرار الأوضاع القانونية قررت اللجنة عدم ربط التعاقد الابتدائى بانتهاء هذه الإجراءات مع اتخاذ جميع الضمانات التى تلزم المتعاقد بأداء حق الدولة وفقا لما تنتهى إليه تلك الإجراءات.

وأشار رئيس اللجنة إلى الهدف الأساسى للجنة هو إنهاء ملف التقنين والقضاء على ظاهرة التعدى ووضع اليد على أراضى الدولة وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة مع الحرص على الضمانات التى تحمى حقوق الدولة.

وفى هذا السياق كشف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أنه تأكيد لتوجيهات اللجنة تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولى المحافظات لوضع ضوابط العمل التى تسهم فى سرعة الإنجاز، ومنها أسلوب التعامل مع الأراضى المقدم عنها أكثر من طلب تقنين، وكذلك الأراضى البينية أو ما يطلق عليها" المساحات الميتة" فى الأراضى والتى لا توجد لها استخدامات، والأراضى التى عليها نزاعات قضائية، وقال عبد الغنى فى تقريره الذى استعرضته اللجنة أنه تم الاتفاق مع السادة المحافظين على فتح خط ساخن مع الأمانة الفنية للتواصل اليومى وإنهاء أى مشاكل والرد على الاستفسارات بشكل سريع، مع المواجهة الحاسمة لأى محاولات تعطيل للإجراءات أو التربح من ملف التقنين.