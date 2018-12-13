شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تغلق أكاديمية العلوم الهندسية ومراكز دروس خصوصية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول جهود لجنة الضبطية القضائية، التى تم تشكيلها من قبل الوزارة لضبط الكيانات الوهمية، وقــيام لجــنة الضبطية القضائيـــة بمداهــمة الكيان المسمى "أكاديمية العلوم الهندسية" وبعض مراكز الدروس الخصوصية بمحافظة الإسكندرية.



أشار التقرير إلى أنه تم تشكيل لجنة ضبطية توجهت إلى مقر الكيان المذكور، ومكانه 60 شارع عبد المنعم سند أمام مركز أورانج حيث تبين قيامه بتنظيم دورات تدريبية (كورسات) لطلاب كلية الهندسة، وعدم حصوله على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالى، وأفادت اللجنة أن المنشأة المذكورة تتكون من مدخل خاص، واستقبال وقاعات دروس، وتم إصدار قرار بإغلاق المنشأة، وكذلك إبلاغ محافظة الإسكندرية بتنفيذ القرار.



كما توجهت اللجنة إلى مداهمة عدد من مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة كامب شيزار بمحافظة الإسكندرية، وتبين وجود 5 مراكز بالعمارات المجاورة لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، تقوم بممارسة أنشطة تعليمية بإعطاء دروس خصوصية للطلاب دون ترخيص بالمخالفة للقانون، وتم رصد عدد من الطلاب المترددين عليها.



وأصدر الوزير قرارا بالغلق الفورى للكيانات المضبوطة فى ضوء توصيات اللجنة، كما وجه الوزير بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مهيبا بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بالجامعات والمعاهد الخاصة المعتمدة الموجودة على موقع الوزارة.