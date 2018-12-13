شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة زايد المركزية تستقبل الفوج العاشر من شباب الجامعات ضمن مبادرة "كل يوم جديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق الفوج العاشر من شباب جامعة الفيوم، لزيارة حديقة زايد المركزية بمدينة الشيخ زايد، فى إطار مبادرة "كل يوم جديد"، التى أطلقتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى؛ لتعريف شباب الجامعات المصرية بالمشروعات القومية الكبرى بالبلاد.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هذه الزيارات تتم كل أسبوع على مدار ثلاثة أشهر متتالية، اعتبارا من بداية العام الدراسى الحالى، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات لها مردود إيجابى هام في توعية جيل كامل من الشباب بإمكانيات مؤسسات الدولة المختلفة، والدور الذى تقوم به للمساهمة فى النهوض بالمجتمع.

واستمع الطلاب خلال زيارتهم، إلى شرح تفصيلى من المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، حول الحديقة، والتى تم تصميهما على غرار الحدائق العالمية، وتقع على مساحة نحو 65 فدانًا، كجزء من منطقة تجارية إدارية ترفيهية بإجمالى مساحة 143 فدانًا، وتشتمل على مساحات خضراء، وأشجار، وممرات للمشاة، ومسارات للدراجات، ومطاعم، وكافيتريات، وبحيرات صناعية، ونوافير مضيئة، وشلالات مياه متنوعة، وأكشاك، ودورات مياه، ومبني إدارى، ومواقف انتظار للسيارات لخدمة مواطنى مدينة الشيخ زايد، فضلاً عن أن جميع منشآت الحديقة مزودة بالطاقة الشمسية.

وخلال الزيارة أعرب الطلاب عن سعادتهم، وفخرهم بمشاركتهم فى هذه الجولة، وتقديرهم لدور الدولة فى بناء المشروعات التنموية العملاقة، مشيدين بتجهيز الحديقة على أعلى مستوى.

ومن جانبه، أكد أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير حرص الوزارة على متابعة ما يرد إليها من ردود أفعال لطلبة الجامعات المشاركين فى برنامج زيارة المشروعات التنموية العملاقة من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية؛ وذلك من أجل تعريف أكبر عدد من الشباب بمجهودات وزارات وأجهزة الدولة المختلفة.