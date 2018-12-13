"الأطباء" تنعي طارق أسعد: أحد قامات الطب النفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة: نعت نقابة الأطباء، الدكتور طارق أسعد، رئيس قسم النفسية والعصبية بطب عين شمس، الذي وافته المنية أمس الأربعاء. ووصفت النقابة "أسعد" بأنه أحد قامات الطب النفسي في مصر. وتشيع جنازة "أسعد" ظهر اليوم بمسجد النور بالعباسية، بحضور أسرته وأصدقائه.

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