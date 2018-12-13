"الآثار": الكشف عن مقبرة ترجع للأسرة الـ 18 بكوم أمبو في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت البعثة الأثرية السويدية برئاسة الدكتورة ماريا نيلسون، العاملة بمنطقة جبل السلسلة بكوم أمبو في أسوان عن مقبرة ترجع لعصر الأسرة الـ 18 أثناء أعمال الحفر.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار - في تصريح صحفي اليوم الخميس- إن المقبرة تقع على عمق 5 أمتار، وغير مزخرفة، وتتكون من حجرة للدفن وحجرتين جانبيتين، وسبق وتعرضت لمحاولات الحفر خلسة مما جعلها مملوءة بالرمال والطمي وهو ما تسبب في عدم إمكانية تقييم الضرر الذي لحق بها.

وأضاف وزيري، أن المياه الجوفية التي ملأت المقبرة تسببت كذلك في الضرر على الغرف الداخلية والقطع الأثرية الموجودة بها.

ومن جهته، قال عبدالمنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة إنه بالرغم من الحالة السيئة التي وجدت عليها المقبرة تم الكشف بداخلها عن ثلاثة توابيت مصنوعة من الحجر الجيري؛ اثنان منها لرضيع وطفل صغير، كما تم الكشف أيضا عن مجموعة من الجعارين والتمائم، وبقايا هياكل عظمية لما يقرب من 50 شخصا نصفها تخص أشخاصا بالغين والنصف الآخر لأطفال، ما يشير إلى وجود مجتمع متكامل وعائلاتهم كانت تعيش في تلك المنطقة.