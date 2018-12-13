شكرا لقرائتكم خبر عن جثمان إبراهيم سعدة يخرج من الأخبار ويصل عمر مكرم لصلاة الجنازة عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل جثمان الكاتب الكبير الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير أخبار اليوم، إلى مسجد عمر مكرم، لتشييع صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، حيث حمل الجثمان منذ قليل تلاميذه وأقاربه من مؤسسة أخبار اليوم.

ومن المقرر أن يشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر، وتجمع عدد كبير من الصحفيين العاملين بمؤسسة أخبار اليوم، صباح اليوم أمام مقر المؤسسة بشارع الصحافة، لتشييع الكاتب الكبير الراحل إبراهيم سعدة. وتوفي «سعدة» أمس عن عمر يناهز 81 عاما بعد صراع مع المرض.