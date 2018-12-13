شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: فتح باب التقديم في منحة فلوبرايت الأمريكية للتبادل التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتورعلاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، عن فتح باب التقديم بهيئة فلوبرايت «لجنة التبادل التعليمى والثقافة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية» لبرنامج الكليات المجتمعية للعام الأكاديمي ٢٠٢٠/٢٠١٩، حيث يقدم حوالى ١٠ منح للشباب المصري للدراسة بالكليات المجتمعية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف البرنامج إلى تطوير خبراتهم المهنية والنهوض بهذه الفئة الهامة من القوى العاملة المصرية.

وأوضح «عبدالحليم» أن من أهم شروط القبول بالمنحة أن يكون المتقدم مصري الجنسية من عمر ٢١ حتى ٣٠ سنة، حاصل على شهادة تعليم ثانوي أو ما يعادلها بدرجة ٧٠% كحد أدنى حاصل على امتحان التوفل أو ما يعادله بحد أدنى ٤٠٠درجة، وأما بالنسبة لخريجي المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث والمدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الخمس والمعاهد الفنية العليا والمدارس الثانوية لا تشترط الخبرة العملية، وبالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس فيجب أن يكون لدى المتقدم عامان خبرة عملية كحد أدنى في مجال التقديم ويجب أن يكون هذا المجال مختلف تماما عن مجال تعليمه الجامعى وتكون تلك الخبرة العملية في العاميين الماضيين كحد أدنى.

وأشار المحافظ إلى أن المنحة سوف تبدأ في فصل الصيف من عام ٢٠١٩، حيث تكون مدة المنحة المقدمة هي سنة واحدة في مجالات «الزراعة، الهندسة التطبيقية، إدارة الأعمال، التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، تكنولوجيا المعلومات، وسائل الإعلام، السلامة العامة والسياحة والفنادق» للاستفسار عن تفاصيل البرنامج، يرجى الاتصال بهيئة فلوبرايت على رقم ٠١٠٠٣٣٨٠٢٢٨، عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]، موقع إلكتروني :www.fulbright-egypt.org.