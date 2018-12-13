شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «النقل الجوي» الأمريكي يُنهي تفتيش إجراءات الأمن بمطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى خبراء إدارة النقل الجوي الأمريكي، تفتيشاته الدورية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، والتي شملت إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الطائرات والركاب والحقائب والبضائع بمطار القاهرة الدولي وبخاصة الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وركز الخبراء على متابعة إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب داخل صالات السفر، ورصد حركة الراكب منذ دخوله صالة السفر، وحتى الصعود إلى الطائرة، وكذلك إجراءات تأمين وشحن الحاويات وطرود البضائع قبل شحنها على الطائرات ومتابعة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بفحص هذه الطرود.

أكدت مصادر بمطار القاهرة، أن وفد الخبراء الأمريكي سيعقد اجتماعا مع قيادات مطار القاهرة لوضع الترتيبات الخاصة بإستئناف خط الشحن الجوي بين البلدين والتي ستبدأ مطلع العام المقبل، وفق ما تم الاتفاق عليه بين الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني وكريستين نيلسون وزيرة الأمن الداخلى الأمريكي والوفد المرافق لها خلال الزيارة التي قامت بها لمصر الأسبوع الماضي، وبحثت خلالها سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطيران المدني .

وكانت نيلسون أثنت خلال الزيارة على مستوى الإجراءات الأمنية المتميزة المطبقة بالمطارات المصرية خلال الفترة الماضية والتي بموجبها تقرر الاتفاق على إعادة استئناف خط الشحن الجوي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية اعتباراً من شهر يناير المقبل.