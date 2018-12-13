شكرا لقرائتكم خبر عن قراران للسيسي و17 لرئيس الوزراء في الجريدة الرسمية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس، قرارين لرئيس الجمهورية الأول بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي (التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي) والموقع بتاريخ 6/2/2018، والثاني بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بالنيابة عن صندوق أفريقيا تنمو معا (التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي) والموقع بتاريخ 6/2/2018. كما نشرت الجريدة 17 قرارًا لرئيس الوزراء بتخصيص أراضي لإقامة مشروعات خدمية وتنموية. وجاءت القرارات على النحو التالي:

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