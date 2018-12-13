شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الوقائع المصرية 13 ديسمبر 2018 (نص القرارات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الوقائع المصرية في عددها الصادر، الخميس، عددا من القرارات لوزارات الداخلية، والتجارة والصناعة، والشباب والرياضة، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومديرية التضامن الاجتماعي. وجاءت القرارات على النحو التالي:

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