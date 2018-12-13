شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان الراحل إبراهيم سعدة "عمر مكرم " لأداء صلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل جثمان الراحل الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأخبار الأسبق، مسجد عمر مكرم بميدان التحرير لأداء صلاة الجنازة على الراحل عقب صلاة الظهر.

وحرص عدد كبير من الكتاب والصحفيين على المشاركة فى حضور وداع الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة ومنهم الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفى سمير رجب، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفى جلال دويدار، وشريف الزهيرى عضو اللجنة النقابية بمؤسسة أخبار اليوم وعدد كبير من صحفيي المؤسسة، كما شارك حسن حمدى رئيس النادى الأهلى الأسبق.

ومن المقرر أن يتم نقل الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات البحرية وذلك بحسب تصريحات ابنة الراحل نيفين إبراهيم سعدة.

وكان الكاتب الصحفى الكبير إبراهيم سعدة توفي مساء أمس الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض.