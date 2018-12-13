شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تساهم فى رفع كفاءة المنشآت التعليمية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره للتشكيلات التعبوية والمناطق العسكرية بالمساهمة فى دعم المنظومة التعليمية بالمحافظات الواقعة فى نطاقها ومساندة مؤسسات وأجهزة الدولة بشكل فاعل ومؤثر لحل المشكلات التى تمس المواطن بشكل مباشر.

وفى هذا الإطار قامت المنطقة الشمالية العسكرية بأعمال صيانة وترميم عدد من المدارس بمحافظة الإسكندرية ورفع كفاءة المنشآت والمبانى التى تمثل خطراً على التلاميذ، حيث قامت المنطقة بمعاينة المدارس الأكثر احتياجاً لأعمال الترميم والصيانة من الداخل والخارج، وإضفاء الشكل الجمالى والتنسيق الحضارى من الخارج للموقع العام وتجهيزها ودعمها بالأثاث المدرسى.

وتم توفير عدد (6000) مقعد مدرسى لطلاب المدارس الأكثر كثافة ووضع خطة للانتهاء من أعمال الصيانة للمدارس فى موعدها المحدد للمحافظة على انتظام العملية التعليمية وامتحانات الفصل الدراسى الأول حرصاً على مستقبل التلاميذ.

وأكد المسئولون عن العملية التعليمية بالإسكندرية أن تدخل القوات المسلحة ساهم فى صيانة وترميم المبانى والمنشآت التعليمية وتوفير التخت المدرسية.

من جانبهم وجه الأهالى والطلاب الشكر والتقدير للقوات المسلحة على مساهمتها فى دعم المجتمع المدنى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتأتى مساهمة القوات المسلحة فى إطار خطة الدولة الشاملة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة محافظات الجمهورية.