شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التخريب.. افتتاح قوس النصر فى وسط العاصمة الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة "العربية"، فيديو لإعادة افتتاح قوس النصر فى وسط العاصمة الفرنسية باريس، الذى كان تعرض للتخريب خلال الاشتباكات التى وقعت بين الشرطة والمتظاهرين فى وقت سابق من هذا الشهر، أمام الزوار.
وقال مركز الآثار الوطنى فى فرنسا، إن الحرفيين وأصحاب 20 نوعا مختلفا من المهن، من بينها البناء والحدادة والنجارة والكهرباء والسباكة يعملون على قدم وساق، لترميمه منذ بدء أعمال الشغب.
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