شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعاون الاقتصادى الألمانى: مصر محور الاستقرار فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مارتن ييجا وزير الدولة لوزارة التعاون الاقتصادى والإنمائى بالحكومة الفيدرالية الألمانية أن مصر محور الاستقرار فى أفريقيا.

وقال السفير بدر عبدالعاطى سفير مصر بألمانيا -فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إنه التقى ييجا فى إطار متابعة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى ألمانيا فى أكتوبر الماضى وحرصًا من السفارة على متابعة ما تم الاتفاق عليه من اتفاقيات وما تم مناقشته من موضوعات.

وأوضح عبدالعاطى -بعد اللقاء الذى عُقد بمقر وزارة الاقتصاد والتعاون الإنمائى الدولى الألمانية- أن اللقاء كان مثمرًا للغاية حيث أشاد الوزير الألمانى بالرؤية الثاقبة التى طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسى بالنسبة للأوضاع الداخلية، وتطورات العلاقات الثنائية مع ألمانيا خاصة الرؤية المصرية فيما يتعلق بأولوية ومركزية قضية التعليم باعتبارها تأتى على رأس أولويات الحكومة وإصلاح النظام التعليمى لاسيما التعليم الأساسى والتعليم الفنى، بالإضافة إلى التعليم الجامعى والنظر لألمانيا كشريك هام لمصر فى عملية الإصلاح.

وأضاف عبدالعاطى أن وزير الدولة الألمانى أكد اهتمام ألمانيا بتعزيز أواصر التعاون مع مصر باعتبار مصر شريك أساسى لألمانيا فى القارة الأفريقية مؤكدًا أن مصر هى محور الاستقرار فى القارة وأن ألمانيا معنية تمامًا بمواصلة التعاون وتكثيفه.

وأضاف السفير عبدالعاطى أنه تناول سبل تدشين التعاون الألمانى مع مصر تجاه أفريقيا؛ خاصة مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، قائلًا أنه بحث ييجا الترتيبات الخاصة فيما يتعلق بالجدول الزمنى الخاص بالتوقيع على اتفاقيات التعاون المالى والفنى بين البلدين.

ونوه بأن الاتفاقيات سيتم التوقيع عليها وفقًا لجدول زمنى هذا العام والعام القادم، مشيرًا إلى أنهما بحثا ترتيبات انعقاد الجولة المشتركة على المستوى الوزارى بين البلدين فى مجال التعاون الدولي.

يذكر أن عبدالعاطى زار مدينة ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا لبحث أسس التعاون الولاية بما فى ذلك مجالات زيادة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتم الاتفاق على قيام وفد اقتصادى من بافاريا بزيارة مصر فى العام القادم؛ للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة فى مصر.