شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الراحل إبراهيم سعدة تصل دار أخبار اليوم.. وتكثيف أمنى حول المبنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت قبل قليل أسرة الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأخبار الأسبق إلى مقر المؤسسة، تمهيدا لتشييع جثمانه من مقر المؤسسة.

ومن المقرر أن يصل جثمان الراحل بعد قليل إلى مؤسسة الأخبار لوداعه على أن يتم صلاة الجنازة على الجثمان عقب صلاة الظهر بمسجد عمر مكرم بالتحرير تمهيدا لنقل الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة بأكتوبر.

وكان فى استقبال أسرة الراحل إبراهيم سعدة الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم .



فيما حرص عدد من كبار الكتاب والصحفيين على تقديم العزاء لزوجه الراحل إبراهيم سعدة ونجلته نفين فور وصولهم، ومن بينهم الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وسمير رجب وحسن حمدى رئيس النادى الأهلى الأسبق وعدد كبير من أسرة تحرير مؤسسة الأخبار.

فيما تكثف قوات الأمن، والمرور من تواجدها بمحبط مؤسسة أخبار اليوم، استعدادا لتشييع جثمان الراحل الكبير من المؤسسة.