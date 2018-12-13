شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 15 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح شمالية شرقية معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، بالقاهرة العظمى 22 والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة ، ومطروح العظمى 22 والصغرى 12 درجة ، وسوهاج العظمى 23 والصغرى 10 درجات ، وقنا العظمى 23 والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 25 والصغرى 11 درجة