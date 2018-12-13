شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تؤكد أهمية تعزيز استثمار القطاع الخاص فى مجال ترشيد الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وسيغريد كاغ (Ms. Sigrid Kaag ) وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائى فى هولندا، بمنصة الحوار بجلسة "عن مجالات التعاون في الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمار فى مجال ترشيد الطاقة"، والتى نظمها المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RECREEE) بالتعاون مع بنك التنمية الهولندى ،(FMO) والبنك الإسلامي للتنمية (ISDB)، وذلك على هامش فعاليات الجولة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية والمنعقد حاليا ببولندا.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال مداخلاتها، على ضرورة إشراك القطاع الخاص فى منظومة الاستثمار في مجالات ترشيد الطاقة واستخدامات الطاقة المتجددة، وذلك للتغلب على احتياجات الطاقة، والذى ينعكس على زيادة فرص العمل، فضلا عن زيادة التمويل المتعلق بالتغيرات المناخية والمتاحة لدى صندوق المناخ الأخضر.