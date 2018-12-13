شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين ناعيا إبراهيم سعدة: خسرنا فارسا من فرسان الصحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين إلى مقر مؤسسة الأخبار للمشاركة فى وداع جثمان الراحل إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأخبار والمشاركة فى أداء الجنازة.

ونعى عبد المحسن سلامة فور وصوله الراحل إبراهيم سعدة قائلا كان إضافة قوية وكبيرة للصحافة المصرية ورفع قيمتها وتتلمذت على يده رغم أننى لم أكن ضمن فريق مؤسسي الأخبار من خلال أعمدته، متابعا أن الأسرة الصحفية خسرت فارسا من فرسان الصحافة وخسرت كثير بوفاته.

وتابع نقيب الصحفيين فى تصريحات صحفية، أنه سيتم تكريم اسم الراحل إبراهيم سعدة والراحل إبراهيم نافع فى يوم التفوق الصحفى لأن الصحافة المصرية خسرتهم فى عام واحد.