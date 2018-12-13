شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة مشيدا بمبادرة "100 مليون صحة": تساهم فى إعداد خريطة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات والأمانة العامة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على المبادرة التى أطلقها للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة ".

وأعربت رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن فخرها وسعادتها بنجاح المبادرة والتفاعل الإيجابى وإقبال المواطنين على إجراء المسح الطبى بمحافظات المرحلة الأولى والثانية.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن الحملة يتم التنسيق لها بمشاركة وتعاون العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، مثمنة جهود هذه الجهات فى إنجاح هذه المبادرة ، مؤكدة أن تسجيل بيانات المرضى ونتائج عملية المسح اليكترونيا، سيساهم فى إعداد خريطة صحية للمواطنين بمصر، تمكن صانعى القرار فى معرفة المتطلبات الصحية ووضعها بالخطط الاستراتيجية.

وأكدت مرسى أن المجلس يقوم بالتوعية لهذه المبادرة من خلال فروعه بالمحافظات، حيث يتم توعية السيدات بأسباب الإصابة بمرض فيروس سى وطرق الوقاية والعلاج وكيفية التوجه إلى المقرات الخاصة بإجراء الحملة واماكن تمركز الفرق.

يذكر أن المبادرة القومية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، تهدف للوصول بأن تصبح مصر خالية من فيروس "سى" بحلول عام 2020، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية والتى تمثل حوالى 70% من الوفيات فى مصر.



