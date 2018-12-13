شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الجيزة تعلن افتتاح وحدة غسيل كلوى بمستشفى الوراق السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الصحة بالجيزة، مستشفى الوراق المركزى، لمتابعة افتتاح وحدة الغسيل الكلوى، تمهيدا لتشغيلها السبت المقبل.

وأكدت مديرة صحة الجيزة، أنه تم توريد 10 ماكينات من الوزارة، وتم رفع وتطوير البنية التحتية بالمشاركة مع المجتمع المدني وأعضاء مجلس الأمناء، حيث إن محطة المياه تسع لـ 24 ماكينة وجاري توريد المزيد من الوزارة.

وأشارت إلى أنه تم عمل قاعدة بيانات لمعرفة الجهة المتقدم منها المريض أو المحول منها، مؤكدة علي ضرورة أخذ عينات محطة معالجة المياه شهريا، لافتة إلى أنه تم التأكيد علي توافر جميع مستلزمات وحدة الغسيل الكلوى.

وتابعت أنه سيتم تثبيت أى تمريض أو اطباء منتدبين ليصبحوا قوة أساسية، كما سيتم انتداب 2 طبيب و2 مساعد اخصائى لقسم جراحة حديثى الولادة والحضانات.