شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الإثيوبى السابق يتفقد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، رئيس الوزراء الإثيوبى السابق هايلى مريام ديسالين، بغرض التعرف على أحد أهم المشروعات التنموية داخل مصر.

من جانبه قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الأثيوبيى فى مقر الشركة، واستقبله اللواء أحمد زكى عابدين، وتم خلال اللقاء استعراض تاريخ المشروع وموعد نشأته وأهما لمشروعات التى سيتضمنها، وكذلك أهم الإنجازات التى شهدها المشروع حتى الآن.

وأضاف العميد خالد الحسينى، أنه عقب الاجتماع، تم اصطحاب رئيس الوزراء الإثيوبى والوفد المرافق له لمقر المشروع، وتفقد أبرز المشروعات الجارى تنفيذها، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وصف ما يحدث داخل العاصمة الإدارية بالإنجاز.

وأكد أنه عقب زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى السابق، استقبلت الشركة وفد من البنك الأسيوى، وتم شرح له المشروعات الجارى تنفيذها داخل العاصمة، مؤكدا أن وفد البنك الآسيوى متخصص فى أعمال البنية التحتية.