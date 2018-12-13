شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" ناعيا إبراهيم سعدة: كان يمتلك قلما شجاعا ووفاته خسارة للصحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق الذي وافته المنية مساء أمس.

وأضاف المجلس فى بيان له، أن الراحل الكبير بدأ رحلته مع الصحافة في ستينات القرن الماضي، وشكل عام 1962 نقلة نوعية لابن الخامسة والعشرين ربيعا، حينما تمكن من سبق صحفي تعلق بتغطية قضية لجوء جماعة النحلاوي سياسيا إلى سويسرا بعد حدوث الانفصال بين مصر وسوريا، ونجح في اجتياز هذا الاختبار الصعب، والتقى بالجماعة وحصل منهم على تفاصيل مثيرة عن مؤامرة الانفصال.

وقال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الراحل قاد مؤسسة أخبار اليوم لنجاحات عظيمة، مضيفا أن وفاة إبراهيم سعدة خسارة للصحافة المصرية .

وذكر مكرم محمد أحمد أن الراحل كان يمتلك قلما شجاعا، وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيكرم اسم الراحل بإطلاقه على إحدى دوراته التدريبية .