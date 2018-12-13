شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يبحث مع سفيرة فنلندا إنشاء أفرع للجامعات الفنلندية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لورا كانسيكاس ديبريس سفيرة جمهورية فنلندا لدى القاهرة، والوفد المرافق لها بمقر وزارة التعليم العالى.

خلال اللقاء أشاد الوزير بالعلاقات الممتازة التى تجمع بين القاهرة وهلسنكى فى جميع المجالات بما فى ذلك المجالات البحثية والعلمية، كما أكد على اهتمام الوزارة بالتجربة الرائدة لفنلندا فى مجال التعليم والتى وضعتها فى صدارة المؤشرات الدولية فى جودة التعليم والبحث العلمى، إضافة للتعاون فى مجالى التكنولوجيا الفائقة والهندسة التى تحظى فيها الجامعات الفنلندية بسمعة عالمية متميزة.



من جانبها أعربت السفيرة عن اهتمام بلادها بالتعاون التعليمى والبحثى مع مصر، مشيرا إلى رغبة بلادها في توسيع افق التعاون مع القاهرة في جميع المجالات، كما وجهت الدعوة للوزير لزيارة فنلندا للتعرف عن كثب على النظام التعليمي وإمكانات الجامعات الفنلندية وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والبحثي بين البلدين.



كما بحث الجانبان إمكانية عقد اتفاقات مشتركة بين الجامعات الفنلندية والمصرية، والكليات المتناظرة في كلا الجانبين من أجل تحقيق تعاون علمي وبحثي أكثر قوة، وزيادة البعثات العلمية المقدمة من الحكومة الفنلندية للطلاب والباحثين المصريين، وتطوير مناهج التعليم في كلية التربية من أجل تطوير نظام التعليم المصري، وربط كليات التربية في فنلندا مع كليات التربية في مصر.



كما بحث الوزير مع السفيرة الفنلندية أفاق انشاء افرع للجامعات الفنلندية في مصر في ضوء التسهيلات التي منحها قانون إنشاء فروع للجامعات الاجنبية في مصر الذي صدر مؤخرا، وتطلع مصر لنقل الخبرات العلمية والبحثية التي تمتلكها فنلندا إلى مصر.