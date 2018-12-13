شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تحرر محضرا ضد مشرف أطفال بأحد دور الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لجنة برئاسة علاء عبدالعاطى معاون الوزيرة للرعاية وعضوية فريق التدخل السريع ومسؤل الضبطية القضائية، لفحص تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعى، لمعاقبة أحد الأطفال بدار رعاية "السابقون للخيرات "، حيث توجهت اللجنة للدار وأجرت تحقيقات استمرت 6 ساعات واستمعت لشكوى الأطفال نزلاء الدار وحققت مع المشرفين والإداريين.

وتم التأكد من صحة الواقعة وأن أحد المشرفين بالدار قام بعقاب اثنين من أبناء الدار وهم وجدى 10 سنوات وزيد 9 سنوات مساء يوم الأحد 9/12/2018 بسبب قيام الابن وجدى بضرب أحد زملائه بالمدرسة وقام ولي أمر زميله بالشكوى إلى المشرف، أما الابن زيد فقام بضرب إحدى الطالبات في المدرسة مما أدى إلى قيام المدرسة بفصله ثلاثة أيام.

وقام فريق التدخل السريع ومسؤل الضبطيه القضائية بعمل محضر بقسم شرطة الهرم من قبل مندوب الضبطية القضائية بالتدخل السريع برقم 21227 إدارى الهرم.

وأكد علاء عبد العاطى، رئيس اللجنه المشكلة فى تصريحات اليوم أن وزيرة التضامن تتابع الموقف داخل الدار بشكل مباشر ووجهت بإجراء تدخلات نفسيه مع الأطفال وتقييم شامل لحالة كل الأطفال بالدار وتقييم مستوى الإشراف والإدارة تمهيدا لإصلاح الأوضاع داخل دار السابقون للخيرات.