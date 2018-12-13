شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشارك فى مهرجان مصر المستقبل بجامعة حلوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت جامعة حلوان ندوة رياضية على هامش المهرجان الرياضى الذى أقيم تحت شعار مهرجان مصر المستقبل تحت رعاية وحضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، و بمشاركة نواب رئيس الجامعة وبعض من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وذوى الإعاقة من جميع كليات جامعة حلوان وبعض من الجامعات الأخرى.

رحب الدكتور ماجد نجم بالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى رحاب جامعة حلوان بيته الأول، مؤكدا على دور الوزير فى إثراء وتطوير الحركة الشبابية والرياضية، ودعمه لشباب مصر، ومنهم طلاب الجامعات المصرية من خلال تنفيذ البرامج والمشروعات المتنوعة.

وأضاف أن الجامعة دائماً ماتهتم بالأنشطة الرياضية للمحافظة علي لياقة الطلاب البدنية والعقلية فهي وسيلة للحصول على جسد سليم معافي، حيث ان الرياضة تمنحنا قدرة اكبر علي الانضباط . كما أنها وسيلة للتخلص من الأمراض و الوصول إلى جسم قوي و متناسق ، كما تُشعل روح المنافسة بين المتسابقين.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علىمدى سعادته بوجوده في رحاب جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وبين زملاءه من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب كما اكد علي دعم الوزارة الكامل لشباب مصر فى مختلف المجالات باعتبار أن الشباب هم الركيزة الأساسية فى تقدم الأمم وتحقيق التنمية لها على مختلف الأصعدة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية تولى عناية خاصة بالشباب وتعمل على تمكينهم، لكونهم عاملاً رئيسيًا فى تحقيق التنمية المستدامة، مضيفا ان الوزارة تعكف فى الوقت الراهن على الاستثمار فى تنفيذ مجموعة من المشروعات الشبابية والرياضية من أجل تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهوريه وعلى جميع المنشآت الرياضيه بمختلف الجامعات المصرية ومنها جامعة حلوان.

وأضاف أن شباب مصر واعِ محب لوطنه وعلى قدر كبير من المسئولية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تنمية قدرات ومهارات الشباب وإعداد جيل قادر على قيادة البلاد، ثم فتح باب الحوار مع الطلاب واستمع لهم مجيبا عن الأسئلة ومشيدا بطلاب جامعة حلوان من أفكارهم التي تتسم بالعمق والدقة والأهمية.

وفى ختام الندوة أهدى الدكتور ماجد نجم درع الجامعة للدكتور اشرف صبحي تكريما وتقديرا له ثم أجروا جولة لتفقد جميع المنشآت الرياضية بالجامعة من حيث الملاعب الرياضية يرافقهم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات والعاملين .