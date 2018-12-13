"الري" تواصل معالجة انسداد إحدى تغطيات بحر إبشواي بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري، جهودها لمعالجة انسداد إحدى التغطيات على بحر إبشواي في محافظة الفيوم؛ بسبب إلقاء المخلفات والقمامة في المجرى المائي وأمام التغطية، ووجهت الوزارة المعدات لإزالة أسباب الانسداد.

وذكرت وزارة الري، في بيان، اليوم الخميس، أنه على الرغم من استمرار العمل في معالجة انسداد التغطية على مدار أسبوع، إلا أنه لا يزال الانسداد قائما؛ نظرا لكثافة المخلفات والقمامة، الأمر الذي يتطلب إزالة السقف الخرساني للتغطية لتيسير نقل وتوصيل المياه إلى الزراعات الواقعة خلف التغطية والتي يبلغ طولها حوالي 350 مترا.

وأوضحت وزارة الري أنه جاري التنسيق بين أجهزة الوزارة بالمحافظة وأجهزة محافظة الفيوم، حيث سيتم عقد اجتماع بين اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والمهندس علاء عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري؛ لبحث واتخاذ القرار بشأن إزالة أسباب هذه المشكلة.

وأكدت ضرورة عدم إلقاء المواطنين للمخلفات والقمامة بالمجاري المائية أو على جسورها؛ تجنبا لحدوث مشاكل انسداد التغطيات والتأثير سلبا على خدمات توصيل المياه، فضلا عن مشاكل التلوث.