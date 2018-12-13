"عرضها للبيع في مزاد علني".. القبض على عامل استولى على وحدة سكنية مملوكة لوزارة الإسكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– فتحي سليمان

استولى عامل رخام على شقة مملوكة لمشروع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وعرضها للبيع في مزاد علني، لكن أجهزة الأمن تمكنت من ضبطه، وأقر بارتكاب الواقعة، نظرًا لكون الشقة خالية منذ فترة، ولا يتردد عليها أحد.

أكدت معلومات وتحريات اللواء محمد السداوي مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام "رزق.ش" عامل رخام، مقيم بالمقطم بالاستيلاء على شقة سكنية بأحد العقارات التابعة لمشروع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم بدون وجه حق، ودون علم الجهة المالكة للمشروع مما يعد استيلاء على المال العام.

كشفت التحريات أن الشقة مخصصة لإقامة روضة أطفال، وسبق وأن تم طرحها بالمزاد العلني إلا أنه لم يتم بيعها حتى تاريخه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده بالشقة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأقر بأنه نظراً لكون الشقة متروكة منذ فترة قام بالاستيلاء عليها، والإقامة بها بدون وجه حق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.