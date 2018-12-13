"سرقة في الجيم".. الأمن يكشف غموض سرقة صالة كمال أجسام بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، مرتكبي واقعة سرقة إحدى صالات الألعاب الرياضية لكمال الأجسام بالمعادي، وتمكنت من إعادة المسروقات، وهي عبارة عن عقاقير طبية ومكملات غذائية.

التفاصيل بدأت ببلاغ للمقدم إسلام بكر رئيس مباحث المعادي، من "رضا.ف"، 44 سنة، صاحب صالة ألعاب رياضية لكمال الأجسام يفيد اكتشافه سرقة كمية من العقاقير الطبية والمكملات الغذائية بلغت 210 عبوة متنوعة من داخل الصالة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

تشكل فريق بحث جنائي، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.س"، 36سنة، عامل سابق بالصالة محل الواقعة، سبق اتهامه في 7 قضايا آخرهم "سرقة متجر".

بمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه تحصل على نسخه من مفتاح الصالة إبان فتره عمله بها، وباستخدامها تمكن من الدخول والاستيلاء على المسروقات وفر هارباً، وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.