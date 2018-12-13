مباحث التموين تحبط تهريب 60 طن سكر مدعم بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
أحبط ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الخميس، محاولة طرح 60 طن سكر مدعم في السوق السوداء لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت جهود القطاع بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، عن ضبط 66 قضية متنوعة أبرزها 11 منشأة بدون ترخيص، 12 عدم حمل شهادة صحية، 18 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار و21 مخبزا مخالفا.
تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأحالها اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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