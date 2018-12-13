تنفيذ 202 حكم قضائي وضبط 13 عنصرا إجراميا في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنت مديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع، استهدفت فرض السيطرة الأمنية بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة. وخلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت الحملات عن ضبط 8 قطع سلاح، وتنفيذ 202 حكم قضائي بينها 6 بالسجن المؤبد. وألقت قوات الأمن بقيادة الرائد هاني عماد، رئيس مباحث أبو النمرس، ومعاونه الرائد كريم عليان القبض على 7 مسجلي خطر، 3 متهمين صادر ضدهم أمر ضبط وإحضار و3 هاربين من المراقبة. في مجال ضبط المواد المخدرة، أمكن ضبط 5 قضايا اتجار بمضبوطات 220 جراما حشيش و20 قرص مخدرا، وحجز 11 دراجة نارية "توك توك".

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