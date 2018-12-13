النشرة المرورية.. كثافات عالية بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت معظم الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات مرورية عالية، خاصة على الطرق المؤدية إلى الأقاليم بسبب ذهاب العمال المتواجدين بالقاهرة إلى محافظاتهم، وذلك وسط انتشار الخدمات المرورية لتسيير حركة سير السيارات، ورفع أي معوقات، لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

محاور ومداخل مدينة نصر ارتفعت بها نسبة الكثافات المرورية، خاصة طريق المنصة، ومحيط قسم ثان، وظهرت الكثافات بصورة كبيرة أعلى كوبري أكتوبر خاصة في الاتجاه القادم من مناطق الجيزة الي القاهرة.

وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان اتجاه المعادي، وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم.

كوبري المعادي ارتفعت به نسبة الكثافات المرورية بداية من مطلع الكوبري وحتى طريق كورنيش النيل، وامتدت الكثافات وصولا إلى وسط القاهرة وقصر العيني، ليتكرر الأمر بطريق المنيب من التجمع الخامس، وأيضا أعلى الطريق الدائري بمنطقة كارفور المعادي، كما شهد الطريق الزراعي اتجاه بنها والاقاليم كثافات مرورية، وتباطأت حركة السيارات بشارع رمسيس من منطقة الإسعاف وامتدت حتى كوبري العباسية مرورًا بغمرة والدمرداش، كما شهد طريق صلاح سالم كثافات مرورية عالية خاصة عند منطقة نفق العروبة واتجاه الكلية الحربية والمطار، وشهد محور جوزيف تيتو المؤدي إلى النزهة ومصر الجديدة تكدسات مرورية عالية.

وشهد الطريق الدائري أعلى المريوطية زحام مروري كبير بسبب زيادة الأحمال، وارتفعت الكثافات المرورية بشارع الهرم خاصة بمنطقة نفق الجيزة والطالبية لتمتد حتى كوبري الجيزة المعدني، كما ظهرت كثافات عالية بمحور 26 يوليو خاصة في الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد نحو ميدان لبنان، وأيضا محور صفط اللبن شهد كثافات مرورية خاصة في نزلة مترو الجامعة وفي اتجاهه الي ميدان الجيزة، وايضا في اتجاه محيط جامعة القاهرة.

وشهد شارع لبنان المتجه لشارع شهاب زحاما مروريا، وامتدت الكثافات المرورية من قسم الدقي حتى ميدان التحرير، وكذلك شهد شارع جامعة الدول العربية شللا مروري.

وتباطأت حركة السيارات بشارع الهرم من شارع العشرين حتى الطالبية، كما ظهرت كثافات بشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما شهدت منطقة مطلع المريوطية اتجاه المنيب من الدائري كثافات مرورية عالية، وانتشر رجال المرور لرفع أي معوقات بالطريق وضبط الحركة المرورية.