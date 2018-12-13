مصر | ضبط شخص سرق عقاقير طبية ومكملات غذائية من صالة إلعاب رياضية بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخص سرق عقاقير طبية ومكملات غذائية من صالة إلعاب رياضية بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مرتكب واقعة سرقة إحدى الصالات الرياضية بالمعادي.

وورد بلاغ لقسم شرطة المعادي بالقاهرة من المدعو "رضا.ف.إ"- سن 44 - صاحب صالة ألعاب رياضية لكمال الأجسام - كائنة بدائرة القسم ومقيم بذات الدائرة باكتشافه سرقة كمية من العقاقير الطبية والمكملات الغذائية بلغت ( 210 عبوة متنوعة ) من داخل الصالة المُشار إليها ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو"أحمد.س.ص"- سن 36- عامل سابق بالصاله محل الواقعة، ومقيم بدائرة القسم وسبق اتهامه في 7 قضايا آخرهم "سرقة متجر".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه تحصل على نسخه من مفتاح الصالة إبان فتره عمله بها، وباستخدامها تمكن من الدخول والاستيلاء على المسروقات وفر هاربًا، وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات لدى عميله سيء النية المدعو "محمد.ع.م" - سن 38 - عاطل، ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 11 قضية آخرها قضية "مخدرات".

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

