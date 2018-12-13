مصر | إزالة الإشغالات بـ12 منطقة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إزالة الإشغالات بـ12 منطقة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، بدوائر أقسام ومراكز العجوزة، بولاق الدكرور، سوق الجملة، اول أكتوبر، المنطقة الأثرية، الهرم، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، اوسيم، الدقي، منشأة القناطر، البدرشين.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط مخالفات تنوعت مابين ضبط كراسي خشب، ثلاجات عرض، واعلانات مخالفة واستاندات، وغيرها من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.