مصر | ضبط طالب رشق قطار "الجيزة-الفيوم" بالحجارة وأصاب طفلتين

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ألقت شرطة النقل والمواصلات، القبض على طالب رشق قطار "الجيزة - الفيوم" بالحجارة وأصاب طفلتين. وتلقى قسم شرطة محطة سكك حديد الواسطى ببني سويف، بلاغا بقيام أحد الأشخاص بإلقاء قطعة من الحجارة صوب قطار "الجيزة-الفيوم" أثناء سيره بالقرب من محطة سكك حديد "كوم أبو راضي" بدائرة مركز شرطة الواسطي ببنى سويف، مما أدى لإصابة طفلتين من مستقلي القطار "صحبة والدهما"، وتم نقلهما إلى مستشفى الواسطي العام. وبتكثيف إجراءات البحث، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "محمد. ع.ح"، 13 سنة طالب. وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة دون قصد أثناء اللهو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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