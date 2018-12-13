مصر | بسيارات الدفع الرباعي والإغاثة.. انتشار مروري في الطرق المؤدية لمنتدى أفريقيا 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسيارات الدفع الرباعي والإغاثة.. انتشار مروري في الطرق المؤدية لمنتدى أفريقيا 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت الإدارة العامة للمرور، بسيارات الدفع الرباعي والإغاثة العاجلة والدرجات النارية وخدمات ثابتة ومتحركة في الطرق المؤدية لفاعليات منتدى أفريقيا، لتنظيم حركة سير السيارات.

ووزعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وتمركزت سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين بطرق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي والزراعي، و«القاهرة - السويس»، و«القاهرة - الإسماعيلية»، و«بنها - شبرا» الحر تحسبًا لحدوث أعطال للسيارات وتخصيص أرقام هواتف للتواصل مع المواطنين بخلاف شن ضباط المرور حملات لضبط قائدي الحافلات متعاطي المخدرات.

