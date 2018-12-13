أخبار مصر | نقيب الصحفيين: تكريم "سعدة" و"نافع" في حفل التفوق الصحفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصحفيين: تكريم "سعدة" و"نافع" في حفل التفوق الصحفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة مدرسة من مدارس الصحافة، التي تتلمذ على أيديها أجيال كاملة، ولم تبخل يومًا بالعطاء.

وأضاف، في تصريحات صحفية، على خلفية وصوله لمؤسسة أخبار اليوم، منذ قليل، للمشاركة في جنازة الكاتب الراحل، أن نقابة الصحفيين ستقوم بتكريم الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الراحل إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، خلال حفل جائزة التفوق الصحفي، المقرر عقده خلال الأيام المقبلة؛ وذلك لما قدماه للصحافة وأجيال الصحفيين ولمصر.

وكان توفى الكاتب الصحفي المصري، إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، مساء الأربعاء، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع مع المرض.

