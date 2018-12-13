شكرا لقرائتكم خبر عن «يد السيسي» و رئاسة CBC و أيام القلعاوي الأخيرة وتوابع «فيديو الهرم».. الأبرز في نشرة الـ«توك شو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اهتمت برامج التوك شو بالعديد من القضايا والموضوعات المختلفة، بجانب استضافة عدد من رجال المجتمع للحديث عن الوضع المصري.

البداية أعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، وشركة المستقبل للقنوات الفضائية، تعيين الأستاذ سمير يوسف رئيسا تنفيذيا لقنوات «CBC».

على جانب آخر، تطرق المفكر مصطفي الفقي للحديث ىعن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» وقال أن «عبدالناصر» لم يكن أحمقًا و«لو عاش لنفذ بعض السياسات التي نفذها السادات»، نظرًا لتماشيها مع طبيعة المرحلة آنذاك.

وعن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال أن «إيده طرشة» بدليل تغيير وزراء وقيادات مهمة، كما راجع بشكل دوري ويتخذ قرارات كبيرة ومهمة.

رحيل الفنان محمود القلعاوي كان له صدمة لمحبيه وجمهوره، فأوضحت هبة محمود القلعاوي، ابنته أنه والدها كان بكامل صحته ولم يكن يعاني مع المرض حتى وفاته، متابعة: «كان لديه أمراض عادية مثل عدم الانضباط في الضغط والسكر ولكن لم يصارع المرض».

وأضافت «القلعاوي»، خلال لقاء خاص لها، من مقر عزاء والدها، مع برنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، على «المحور» أن حياته كانت منغلقة منذ وفاة زوجته، ومنزله كان مملكته، وكان قليل الخروج.

ومازال الفيلم الإباحي الذي صوره احد المصور الدنماركي أعلى سطح الهرم، يشغل اهتمام الفضائيات فقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم التعاقد مع شركة محلية لإدارة وتقديم الخدمات في المناطق السياحية للزائرين.

وأضاف وزيري، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن توقيع عقد إدارة خدمات المناطق السياحية سيتم بعد موافقة مجلس الوزراء.