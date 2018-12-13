شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تنعى الدكتور طارق أسعد رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت جامعة عين شمس، وكل الأستاذة وأعضاء هيئة التدريس، الدكتور طارق أسعد، رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسى بجامعة عين شمس، مساء أمس الأربعاء، عن عمر ناهز الـ58 عامًا.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازه على الدكتور طارق أسعد، رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسى بجامعة عين شمس، عقب صلاة الظهر بمسجد النور بالعباسية، ويعتبر أحد أهم العلماء المصريين المتخصصين فى مجال طب النوم، وقد أسس أول وحدة لطب النوم فى مصر والشرق الأوسط بجامعة عين شمس، وله إسهامات علمية كبيرة فى هذا المجال.

وسيطرت حالة من الحزن على جامعة عين شمس وكلية الطب ومستشفيات الجامعة، لفقدانهم أحد أهم علماء الطب النفسى واضطرابات النوم فى الشرق الأوسط.