شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تنعى الدكتور طارق أسعد رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت جامعة عين شمس، وكل الأستاذة وأعضاء هيئة التدريس، الدكتور طارق أسعد، رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسى بجامعة عين شمس، مساء أمس الأربعاء، عن عمر ناهز الـ58 عامًا.
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازه على الدكتور طارق أسعد، رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسى بجامعة عين شمس، عقب صلاة الظهر بمسجد النور بالعباسية، ويعتبر أحد أهم العلماء المصريين المتخصصين فى مجال طب النوم، وقد أسس أول وحدة لطب النوم فى مصر والشرق الأوسط بجامعة عين شمس، وله إسهامات علمية كبيرة فى هذا المجال.
وسيطرت حالة من الحزن على جامعة عين شمس وكلية الطب ومستشفيات الجامعة، لفقدانهم أحد أهم علماء الطب النفسى واضطرابات النوم فى الشرق الأوسط.
شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تنعى الدكتور طارق أسعد رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .