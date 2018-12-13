شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يستقبل وفد ممثلى الجهات الدولية المشاركة فى إدارة المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وفداً من ممثلى الجهات الدولية المشاركة فى مشروع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة فى محافظات قنا وأسيوط والغربية وكفر الشيخ والتى تضم كل من هيئة التعاون الألمانى GIZ وبنك التعمير الألمانى KFW والإتحاد الأوروبى والكونفدرالية السويسرية بالتعاون مع وزارة البيئة، حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة والبرنامج الوطنى للمخلفات.

وتم خلال اللقاء استعراض ما تم إنجازه فى المشروع خلال الفترة الماضية وبحث أهم التحديات والمعوقات لسرعة التغلب عليها بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعينة الآخرى .

ومن جانبه أشاد اللواء محمود شعراوى بما تم تحقيقه فى المشروع خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى ما حققه برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر بقنا وسوهاج بالتعاون مع البنك الدولى فى خلق كوادر وقيادات محلية بالمحافظتين لديها خبرات كبيرة، مع وضع منظومة سيتم الاستفادة منها عملية التخطيط فى مشروعات المحافظات بالإضافة إلى أسلوب العمل التشاورى والمجتمعى وإشراك المواطنين فى عملية اتخاذ القرار واختيار المشروعات التى سيتم تنفيذها .

وشدد الوزير على أن الوزارة والحكومة لا تملك رفاهية الوقت فى عملية تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظات، وسعيها بإستمرار لتحقيق قفزات كبيرة فى تنفيذ كل البرامج الحالية مع الشركاء والمؤسسات والهيئات الدولية العاملة فى مصر لتعويض ما فقدته الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية .

وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذى يقوم به الشركاء الدوليين فى عملية التنمية فى مصر .

وأكد اللواء محمود شعراوى سعى الوزارة لتذليل أى عقبات أو تحديات تواجه البرنامج ليشهد خلال الفترة المقبلة إنطلاقة كبيرة لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه، وأوضح الوزير أن قانون النظافة جارى عرضه على مجلس النواب والذى سيشارك فى تنظيم مسألة المخلفات الصلبة فى مصر والتى تعد أحد أهم الملفات العاجلة التى تهتم بها الحكومة والقيادة السياسية خلال الفترة الحالية لتغيير الصورة الموجودة فى المحافظات .

وأشاد الوزير بالمستوى الفنى الذى وصلت إليه بعض الكوادر فى المحافظات التى يعمل بها البرنامج، وشدد على أهمية توفير برامج تدريبية بأسلوب علمى للعاملين بالمحافظات الأربعة وبحث الآليات المناسبة لإشراك القطاع الخاص .

وأشار اللواء شعراوى إلى التعاون القائم حالياً مع الاتحاد الأوروبى للمساهمة فى عملية تطوير وتطهير مصرف كيتشنر والذى سيكون له العديد من الفوائد البيئة والاقتصادية لأكثر من 180 قرية فى الثلاث محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ.

وأضاف الوزير أن المشروع سيسهم فى الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بينة حديثة وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائياً بشكل آمن فى الرى والزراعة بالاضافة إلى تنظيم عملية التخلص من المخلفات الصلبة وطرحها كصناعة تدر دخلاً يمكن الاستفادة منه لضمان استمرارية المشروع .

ورحب الوزير بمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين والتعاون مع الحكومة والمحافظات فى ملف المخلفات الصلبة والاستثمار فى مرحلة من مراحل المنظومة سواء الجمع أو الدفن، أو باقى المراحل الأخرى وشدد الوزير على أهمية وجود خبرة وخلفية كبيرة للمستثمرين الراغبين فى المشاركة فى هذا الملف، وأكد الوزير حرص الحكومة على تبنى استراتيجية تتضمن إعادة تجهيز وتطوير مصانع تدوير المخلفات بالمحافظات والتى تبلغ 67 مصنعاً لتصل إلى المستوى التقنى والعالمى المعملو به فى الخارج، مشيراً إلى احتياج المحافظات لمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه لإصلاح المعدات المستخدمة فى منظومة النظافة .

ومن جانبهم قدم ممثلوا الوفد الشكر إلى الوزير على عقد هذا اللقاء والاستماع إلى التحديات والعقبات التى تواجههم فى تنفيذ البرنامج، ووعدوا بتوفير البرامج والدورات التدريبية للقيادات والكوادر الفنية المرشحة للعمل من المحافظات، مع ضرورة أن تكون عملية تقيمهم من قبل الإدارات المحلية مستمرة ومرتبطة بالترقيات لضمان الإستمرارية والالتزام فى تنفيذ البرنامج بالصورة المناسبة والمتفق عليها .

وأشاروا إلى ترحيب بلادهم والجهات التى يمثلوها بالتعاون مع الوزارة والحكومة المصرية لتحقيق عملية التنمية والتوسع فى البرامج والمشروعات الجارية على أرض المحافظات لتحقيق نقلة كبيرة فى كافة المجالات والخدمات للمواطنين .