شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بالإذن لـ41 مواطنا بالتجنس بالجنسية االأجنبية واحتفاظهم بالمصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقم 1489 لسنة 2018 بالإذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسيات المصرية. كما نشرت الجريدة قرار وزير الداخلية رقم 1490 لسنة 2018 بالإذن لــ 20 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. ونشرت الجريدة الرسمية قرار الوزير رقم 1491 لسنة 2018 برفض طلب ابراهيم عبد الكريم حماد زغرب فلسطينى الجنسية اكتساب جنسية والدته المصرية لدواع أمنية. كما نشرت جريدة الوقائع المصرية ايضا قرار وزير الداخلية رقم 1492 لسنة 2018 برفض طلب إسماعيل أحمد إسماعيل طه فلسطينى الجنسية اكتساب جنسية والدته المصرية لدواع أمنية. ونشرت الجريدة قرار وزير الداخلية رقم 1493 لسنة 2018 برفض طلب أحمد إسماعيل محمد النحال "فلسطينى" بإعطائه الجنسية المصرية لدواع أمنية كما نشرت جريدة الوقائع المصرية ايضا قرار وزير الداخلية رقم 1494 لسنة 2018 برفض طلب محمد زهير رزق طنطيش فلسطينى الجنسية، اكتساب الجنسية المصرية لدواع أمنية ونشرت الجريدة قرار وزير الداخلية رقم 1704 لسنة 2018 برفض طلب ياسر محمد الصادق على "سودانى " اكتساب جنسية والدته المصرية لدواع أمنية

2

1

شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بالإذن لـ41 مواطنا بالتجنس بالجنسية االأجنبية واحتفاظهم بالمصرية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .