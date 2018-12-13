شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من وزارة الإسكان يشارك بفعاليات مؤتمـر الإسكان العـربى الخــامس بالمنامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك وفد من جمهورية مصــــر العربية، برئاسة الدكتور عاصم عبد الحميد الجزار، نائب وزير الإسكان للتنميـــة العمرانية - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وعضويـــة المهندسة نفيسة محمود هاشم - وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الاسـكان والمرافق، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومى لبحـوث الإسكـان والبنـاء، فى فعاليات مؤتمـر الاسكان العـربى الخــامس بمدينة المنامة تحت عنوان "دور القطاع العام المستقبلى فـى السكن الاجتماعي"، والمقام على هامش الدورة (35) لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب " خـلال الفترة مـن 11-13/12/2018 .

وألقى نائب الوزير للتنمية العمرانية فـى وقائع الجلسة الافتتاحية كلمة بالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، حيث تضمنت الكلمة الترحيب والإشادة بأهمية المؤتمر فـى إثراء مبادئ التعاون العربى وخلق بيئة نقاشات ثرية وطرح لقضايا ورؤى العمران المختلفة فـى العالم العربي، وإيجاد حلول لتحديات "الإسكان والتنمية العمرانية"، وذلك من خلال الابحاث والأوراق العلمية التى يقدمها الباحثون والمتخصصون وذوو الصلة والأفكار التى تطرحها القيادات فـى الوزارات العربية المعنية بالإسكان والتنمية العمرانية .

وجاءت الجلسة الحوارية الأولى بحضور الوفد المصرى والمهندس باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان بمملكة البحرين، والشيخ سيف بن محمد الشبيبى وزير الإسكان بسلطنة عمان، وعبد الأحد فاسى فهري، وزير إعداد التراب الوطنى والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالمملكة، وميمونة شريف، المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالأمم المتحدة .

وشاركت مصر فـى الجلسة الحوارية الأولى بعرض للدكتور عاصم الجزار، تضمن برامج التنمية العمرانية فـى مصر، ومراحل تطورها والمستهدف لتغطية الزيادة السكانية فـى مصر، وأهمية زيادة المعمور ليبلغ 14% بالتوسع فى اقامة المزيد من المدن الجديدة مع أهمية خلق فرص عمل .

وعرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم - وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الاسكان والمرافق، خلال فعاليات اليوم الثانى والأخير للمؤتمر، تجارب عملية بين القطاعين العام والخاص "الشراكات المبتكرة "، وتناول العرض مشروع الاسكان الاجتماعى وأهدافه ومحاوره وتقييمه بالنسبة لمشروعات مصر السابقة، والمشروعات الاسكانية على الساحة العربية، وصاحب العرض فيلم وثائقى عن المشروع .

كما عرضت مصر أهم مشروعات الدولة، متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى مجال الاسكان والتنمية العمرانية، وقام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة بشرح المشروعات، للحضور .