شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بيرو: دور بيت العائلة مهم لمنع تعكير الصفو بين المسلمين والمسيحيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الدكتور بول باريديس بورتيلا، سفير دولة بيرو بالقاهرة، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف فى مقر المشيخة، فى أول زيارة له بعد تعينه سفيرا لدولته بالقاهرة.

وحسب بيان لسفارة بيرو، أعرب بول باريديس، عن شعوره بالفخر الكبير لوجوده فى مقر مشيخة الأزهر الشريف التى تعتبر هى الوجهة الروحية التى يتبعها أكثر من مليار مؤمن فى العالم، مما يؤكد أهميتها سواء على المستوى المحلى فى مصر أو على المستوى الدولى.

كما أشار بول إلى أهمية دور بيت العائلة الذى يترأسه الأزهر والكنيسة معا للتصدى لأى محاولات لتعكير صفو الوداد بين المسلمين والمسيحيين فى مصر.

من جانبه عرض الإمام الطيب، المجهودات التى يبذلها الأزهر الشريف فى التصدى للعنف باسم الدين، وتجديد الخطاب الدينى، من أجل مكافحة التطرف والإرهاب، وتقبل الآخر، معلنا أن الأزهر برئ من كل أعمال التخريب والتدمير التى تحدث باسم الدين، وأن الهدف منها هو زعزعة الاستقرار فى المنطقة العربية عامة، ومصر خاصة.

حضر اللقاء السفير قدرى عبد المطلب، مستشار شيخ الأزهر للمراسم والسفير عبد الرحمن موسى مستشار شيخ الأزهر للعلاقات الخارجية، وجورج يعقوب مساعد سفير البيرو.