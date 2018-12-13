شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنجح فى حل مشاكل تراكم القمامة بمصرف المحيط بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بمحافظة الجيزة بالتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومسئولى محافظة الجيزة في حل مشكلة تراكم القمامة بمصرف المحيط (بمنطقة سقارة) وذلك فى إطار تفعيل محور تحسين نوعية المياه ضمن محاور استراتيجية 2050 واستجابة لبعض الشكاوى المطروحة على شبكة التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" فى هذا الصدد.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أنه تمت الاستجابة السريعة للشكوى التى قام بنشرها أحد المرشدين السياحيين على شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" المتمثلة فى تراكم القمامة والمخلفات داخل مجري مصرف المحيط (المريوطية) المار بطريق سقارة السياحي، حيث تم التوجيه لاجهزة الوزارة بمحافظة الجيزة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع وازالة القمامة والمخلفات من المصرف المذكور، وتم بالفعل رفع المخلفات من المجري المائي، علاوة على رفع المخلفات من على جانبى المجرى بالتنسيق مع محافظة الجيزة فى المسافة من مدخل الطريق بشارع الهرم وحتى مطلع كوبري الدائري، كما تم توجيه معدات الوزارة لاستكمال عملية رفع القمامة والمخلفات بطول المجري وصولاً إلى موقع أحد الفنادق بالمنطقة.

كما أوضحت هندسة صرف الجيزة بمحافظة الجيزة، بأن هناك بعض النقاط البسيطة بالمجري التى يواجه تشغيل المعدات فيها بعض الصعوبات نظرا لوجود كباري مشاة ومواسير مياه عرضية، مما يتطلب التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لازالة المخلفات منها زجارى العمل على ذلك.

وتهيب وزارة الموارد المائية والرى بجميع المواطنين القيام بمسؤلياتهم للحفاظ على المجارى المائية التى تعد شرايين الحياة للمصرين وعدم القاء المخلفات فيها لما ينتج عن ذلك من تهديد لسريان المياه ويعد اساءة للمظهر الحضارى والجمالى ويؤثر سلبا على كافة القطاعات سواء الزراعي او الصحي اوالسياحي، كما تهيب الوزارة بوسائل الاعلام التنويه عن عدم تلويث المجارى المائية وعدم القاء المخلفات والقمامة فيها حفاظا على نوعية المياه والمظهر الحضارى لها.